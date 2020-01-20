СМИ: Трамп хочет ужесточить правила выдачи виз в США
20 января 2020 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей президентской администрации.
Предоставление гражданства по праву рождения гарантируется 14-й поправкой конституции США, которое президент Дональд Трамп называл «откровенно смешным».
«Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с «родильным туризмом». Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии», — рассказал изданию источник в Белом доме.
По его словам, изменятся правила выдачи виз типа В, которые даются соискателям для въезда на короткий срок с туристическими и деловыми целями.
Сотрудники Госдепа смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В администрации Трампа предполагают, что специалисты по выдаче виз обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.
По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.
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