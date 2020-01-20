Oxfam: 2153 миллиардера богаче 4.6 млрд людей
20 января 2020 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - 2153 миллиардера мира в 2019 году имели больше богатства, чем 4.6 млрд человек. Такие данные приводятся в докладе международной благотворительной организации Oxfam.
В докладе «Время заботиться» отмечается, что это «огромный разрыв», а само экономическое неравенство вышло из-под контроля. «Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 году в условиях крайней нищеты жило бы на 100 млн меньше людей», – говорится в докладе, пишут «Ведомости».
По мнению авторов доклада, национальные правительства во всем мире должны «построить человеческую экономику, которая ценит то, что действительно имеет значение для общества, а не подпитывать бесконечную погоню за прибылью и богатством». Важными шагами на этом пути называются инвестиции в национальные системы ухода за детьми и введение прогрессивного налогообложения, включая налогообложение богатства.
По расчетам Bloomberg, совокупное состояние 20 самых богатых людей мира удвоилось с 2012 года с $672 млрд до $1397 млрд. Согласно рейтингу агентства Bloomberg Billionaires Index, самое большое состояние на данный момент у основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса – по $116 млрд. В двадцатку богатейших людей также входят Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Ларри Пейдж, Сергей Брин.
Oxfam – международная благотворительная организация, ведущая борьбу с бедностью. Ее офисы действуют в 23 странах мира. Ежегодно она публикует доклады о неравенстве к началу Всемирного экономического форума в Давосе.
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