Fitch прогнозирует среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2020-2021 гг на уровне 2.2%
20 января 2020 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2020-2021 гг прогнозирует на уровне 2.2%.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%, на 2021 год - 3.7%.
«Мы прогнозируем, что рост стабилизируется на уровне 2.2% в 2020-21 гг», - отмечается в сообщении Fitch, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
По оценкам агентства, такие темпы роста ВВП в 2020-2021 гг будут обусловлены увеличением добычи газа в Азербайджане, а также мерами по социальной защите, реализуемых правительством Азербайджана с первого квартала 2019 года.
Fitch указывает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году составила 2.6%.
«Инфляция в 2020 году ускорится до 3.3% на фоне усиления давления в связи с мерами по социальной защите населения», - подчеркивает агентство.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 4.6%.
Ранее Всемирный банк опубликовал доклад о глобальных экономических трендах в 2020 году, согласно которому рост ВВП Армении в 2020 году составит 5.1%. Это самый высокий показатель в регионе. В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%.
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