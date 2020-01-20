В Южной Корее зафиксирован первый подтвержденный случай нового смертельного вируса

PanARMENIAN.Net - Власти Южной Кореи сообщили о первом подтвержденном случае нового коронавируса, от которого умерло уже три человека в Китае. Новые случаи заболевания пневмонией, вызванные этим типом коронавируса, были зафиксированы в Японии и Таиланде, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, китаянка, прибывшая в Международный аэропорт Инчхона, страдала лихорадкой, респираторными заболеваниями. У нее также были другие симптомы, показавшие положительный результат на вирус. Ранее она посещала китайский Ухань в провинции Хубэй. Сейчас китаянка находится на лечении в местной больнице.

Официально от нового коронавируса в Китае погибло три человека. Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).