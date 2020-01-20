Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе
20 января 2020 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Леонардо Ди Каприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Об этом актер заявил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).
ДиКаприо и Де Ниро не раз сотрудничали с Мартином Скорсезе, но по отдельности. «Убийцы лунного цветка» станет первым художественным фильмом, где «любимчики» Скорсезе появятся вместе, пишет Esquire.
Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями.
«Убийцы лунного цветка» признана национальным бестселлером в США и бестселлером New York Times.
Скорсезе планирует начать съемки в Оклахоме весной 2020 года по сценарию Эрика Рота («Звезда родилась», «Форрест Гамп»).
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Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
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