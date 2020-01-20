Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Леонардо Ди Каприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Об этом актер заявил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

ДиКаприо и Де Ниро не раз сотрудничали с Мартином Скорсезе, но по отдельности. «Убийцы лунного цветка» станет первым художественным фильмом, где «любимчики» Скорсезе появятся вместе, пишет Esquire.

Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями.

«Убийцы лунного цветка» признана национальным бестселлером в США и бестселлером New York Times.

Скорсезе планирует начать съемки в Оклахоме весной 2020 года по сценарию Эрика Рота («Звезда родилась», «Форрест Гамп»).