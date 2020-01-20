Принц Гарри сожалеет, что лишился королевского титула
20 января 2020 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Принц Гарри рассказал, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет «другого выбора» кроме как оставить королевскую семью. Об этом герцог Сассекский заявил в своей речи на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне.
Гарри подчеркнул, что это решение далось ему тяжело.
«Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается», - заявил герцог Сассекский, пишет Deutsche Welle.
Он отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.
«К сожалению, это оказалось невозможно», - заявил принц Гарри.
О намерении отказаться от своих королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл заявили 8 января. Супруги сообщили, что хотят быть финансово независимыми от бюджета королевской семьи, ограничить контакты со СМИ, создать благотворительный фонд и продолжать поддерживать королеву. Члены королевской семьи заявили, что расстроены решением принца Гарри и его супруги.
18 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть «высокопоставленными» членами королевской семьи и носить титул «королевских высочеств». Они также будут обязаны вернуть в казну 2.4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.
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