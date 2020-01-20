SpaceX назвала дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon

PanARMENIAN.Net - В компании SpaceX Илона Маска озвучили дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon. Так, первый пилотируемый полет намечен на второй квартал 2020 года: сейчас ожидают детальной проверки данных о прерывании полета, пишет Naked Science.

Как полагают в SpaceX, техническую готовность корабля можно ожидать в феврале или марте.

19 января состоялся испытательный запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon: в SpaceX хотели убедиться, что спасательная система работает нормально. После отсоединения Crew Dragon от носителя активировались двигатели SuperDraco, благодаря которым аппарат отошел от ракеты на безопасное расстояние. Затем произвели ее подрыв. Через некоторое время раскрылись парашюты, и корабль успешно приводнился.

Испытания продемонстрировали способность космического аппарата обеспечивать безопасность астронавтов в случае аварийной ситуации. Успех приближает первый пилотируемый полет, который по совместительству станет самым важным испытанием на прочность, продемонстрировав готовность Crew Dragon к полетам на МКС на постоянной основе.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon не раз переносили. В декабре 2019 года сообщалось, что компания Илона Маска намерена запустить космический аппарат Dragon V2 с экипажем в феврале 2020-го. А до этого полет был намечен на ноябрь 2019 года.

Crew Dragon, или Dragon V2, представляет собой многоразовый космический корабль, разработанный по заказу NASA в рамках Commercial Crew Development - многоэтапной программы по разработке частных космических аппаратов для доставки астронавтов на МКС.