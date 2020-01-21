Британские ученые научились «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток

PanARMENIAN.Net - Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака.

Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал, пишет BBC.

Суть исследования заключалась в поиске «необычных» способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.

На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток. Метод был испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно», - сказал исследователь Генри Сиуэлл.

Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.

Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.