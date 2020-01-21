Британские ученые научились «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток
21 января 2020 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака.
Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал, пишет BBC.
Суть исследования заключалась в поиске «необычных» способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.
На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток. Метод был испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.
«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно», - сказал исследователь Генри Сиуэлл.
Это исследование не первое в своей сфере. Эксперименты по настройке иммунной системы против рака проводятся достаточно давно.
Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.
Самое значимое
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
Последние новости
UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля Помимо Алексаняна, в рейтинг вошел также борец вольного стиля Григор Григорян
Армянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Азербайджанский дипломат в Тбилиси подрался с певцами-азербайджанцами из-за песни армянина Дипломат напал на певцов из-за русскоязычной песни «Девочка, стоп!» певца армянского происхождения Арсена Шахунца
Иран признал попадание 2 ракет в украинский самолет Ракеты запустили по Boeing 737-800 из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» с северного направления