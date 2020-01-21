Азербайджанский дипломат в Тбилиси подрался с певцами-азербайджанцами из-за песни армянина

PanARMENIAN.Net - В одном из азербайджанских ресторанов Тбилиси 14 января произошел инцидент между первым секретарем посольства Азербайджана Вугаром Мустафаевым и двумя певцами азербайджанского происхождения - Афиком Новрузовым и Анасом Аскеровым, пишет Радио Свобода.

Дипломат напал на певцов из-за русскоязычной песни «Девочка, стоп!» певца армянского происхождения Арсена Шахунца. Песню заказал один из посетителей ресторана.

Мустафаев обвинил певцов в исполнении «армянской музыки» и, по утверждению исполнителей, оскорблял их, а также применил физическую силу.

Позже певцы в Facebook опубликовали видео, в котором обвинили Мустафаева в нападении на них. Они также выразили удивление, что азербайджанский дипломат «не различает армянские и русские песни».

Мустафаев, имеющий дипломатическую неприкосновенность, признался грузинской службе Радио Свобода, что был вовлечен в скандал 14 января, но сказал, что это музыканты оскорбили его. Он отказался предоставить подробный отчет об инциденте.

Новрузов и Аскеров заявили, что подали жалобу в посольство Азербайджана и потребовали отставки Мустафаева с его поста. МВД Грузии подтвердило, что расследование инцидента ведется.

Арсен Шахунц исполняет песни на армянском, русском и туркменском языках. Известно, что в свой новый альбом он планирует включить песню на азербайджанском, чтобы показать, что музыка может преодолеть культурные барьеры.