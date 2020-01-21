Армянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
21 января 2020 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян участвует в выборах на должность мэра Страсбурга.
5 октября 2019 года гражданское собрание выбрало Барсегян главой списка блока «Страсбургский эколог и гражданин» на выборах в городской муниципалитет в марте 2020 года.
Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург, где проживает до сих пор, пишет Rusarminfo.
Там она изучила франко-германское право, став юристом экологом. В качестве эко-активиста Барсегян участвовала во многих проектах по защите окружающей среды. Одним из них стал проект «Живой Рейн», цель которого оживление экосистемы Рейна.
Жанна Барсегян сотрудничает и с Арменией, осуществляя проекты в области экотуризма, защиты окружающей среды и утилизации отходов.
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких.
Город Страсбург имеет стратегическое значение в европейской политической жизни. Здесь располагаются Европейский парламент, штаб-квартира Совета Европы, где проходят заседания Парламентской Ассамблеи СЕ, здесь же функционирует Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Поэтому зачастую Страсбург называют неофициальной столицей Европы наряду с Брюсселем.
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