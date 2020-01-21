Число умерших от нового вируса в Китае достигло 6 человек

Число умерших от нового вируса в Китае достигло 6 человек
21 января 2020 - 15:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайском Ухане провинции Хубэй достигло 6, 227 человек все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.

Коронавирус также диагностирован как минимум у 15 больничных сотрудников в Ухане, где в конце декабря произошла вспышка нового вида пневмонии, пишет Deutsche Welle.

В настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент - в тяжелом состоянии, 12 - в критическом.

20 января власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку. Поступили сообщения и о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала заседание своего экспертного комитета, который уже 22 января обсудит целесообразность введения чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

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