В парламенте Ирана предложили $3 млн за голову Трампа
21 января 2020 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов. Об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).
«Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», - подчеркнул Хамзе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Isna News.
В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики. Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.
5 января государственное телевидение Ирана уже объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена «в кризисный период из-за «авантюризма США».
Самое значимое
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
Последние новости
UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля Помимо Алексаняна, в рейтинг вошел также борец вольного стиля Григор Григорян
Армянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Азербайджанский дипломат в Тбилиси подрался с певцами-азербайджанцами из-за песни армянина Дипломат напал на певцов из-за русскоязычной песни «Девочка, стоп!» певца армянского происхождения Арсена Шахунца
Иран признал попадание 2 ракет в украинский самолет Ракеты запустили по Boeing 737-800 из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» с северного направления