В парламенте Ирана предложили $3 млн за голову Трампа

В парламенте Ирана предложили $3 млн за голову Трампа
21 января 2020 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов. Об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).

«Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», - подчеркнул Хамзе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Isna News.

В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики. Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.

5 января государственное телевидение Ирана уже объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена «в кризисный период из-за «авантюризма США».

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