В сенате США начинается суд по делу об импичменте Трампа

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Трампа
21 января 2020 - 17:25 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 января в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

В декабре демократическое большинство палаты представителей проголосовало за его отстранение за злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса, но для импичмента нужно не менее двух третей голосов, а большинство в сенате у республиканцев.

На данный момент главное для Трампа – убедить электорат в том, что обвинения демократов – это охота на ведьм, и минимизировать ущерб для своей избирательной кампании, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Reuters.

Слушания начнутся с обсуждения процедурных вопросов. Демократы хотят вызвать новых свидетелей и приобщить доказательства, которые не были представлены в ходе слушаний в палате представителей. В частности, они настаивают на том, чтобы сенат учитывал новую информацию, полученную от Льва Парнаса – предпринимателя и делового партнера личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Республиканцы же требуют, чтобы голосование по вызову новых свидетелей проводилось уже после того, как обвинение и защита выскажут основные аргументы.

По мнению демократов, Трамп должен быть отстранен от должности в целях национальной безопасности и обеспечения верховенства закона, а также чтобы гарантировать проведение честных выборов в 2020 году, говорится в официальном обвинении. Защита президента считает, что обвинения неконституционны и представляют собой «наглую и противозаконную попытку отменить итоги президентских выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года, до которых остаются считанные месяцы».

Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года, в ходе которого глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

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