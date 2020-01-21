Принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду

PanARMENIAN.Net - Внук королевы Великобритании Гарри покинул страну и отправился в Канаду к жене и сыну.

Гарри уехал из Великобритании вечером 20 января, сразу же после того, как принял участие в инвестиционном саммите Великобритании и стран Африки. Это мероприятие стало последним, в котором Гарри принимал участие в качестве члена королевской семьи, пишет Meduza со ссылкой на The Daily Telegraph.

Также перед отъездом Гарри встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном, встреча была частной, ее подробности не раскрываются.Гарри и его супруга Меган в январе объявили, что собираются сложить с себя обязанности членов королевской семьи и отказаться от соответствующих привилегий. В заявлении Гарри и Меган, носящих титулы герцога и герцогини Сассекских, говорилось, что они планируют попеременно жить в Великобритании и Северной Америке и стремятся к финансовой независимости.

19 января было объявлено, что условия, на которых Гарри и Меган сложат с себя обязанности членов королевской семьи, согласованы. В частности, они больше не будут претендовать на государственное финансирование. При этом продолжат получать финансовую поддержку от отца Гарри - принца Чарльза.