Принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду
21 января 2020 - 19:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Внук королевы Великобритании Гарри покинул страну и отправился в Канаду к жене и сыну.
Гарри уехал из Великобритании вечером 20 января, сразу же после того, как принял участие в инвестиционном саммите Великобритании и стран Африки. Это мероприятие стало последним, в котором Гарри принимал участие в качестве члена королевской семьи, пишет Meduza со ссылкой на The Daily Telegraph.
Также перед отъездом Гарри встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном, встреча была частной, ее подробности не раскрываются.Гарри и его супруга Меган в январе объявили, что собираются сложить с себя обязанности членов королевской семьи и отказаться от соответствующих привилегий. В заявлении Гарри и Меган, носящих титулы герцога и герцогини Сассекских, говорилось, что они планируют попеременно жить в Великобритании и Северной Америке и стремятся к финансовой независимости.
19 января было объявлено, что условия, на которых Гарри и Меган сложат с себя обязанности членов королевской семьи, согласованы. В частности, они больше не будут претендовать на государственное финансирование. При этом продолжат получать финансовую поддержку от отца Гарри - принца Чарльза.
Самое значимое
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
Последние новости
Число умерших от нового вируса в Китае достигло 6 человек Пневмония, вызванная коронавирусом, выявлена у 15 больничных работников в городе Ухань
UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля Помимо Алексаняна, в рейтинг вошел также борец вольного стиля Григор Григорян
Армянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Азербайджанский дипломат в Тбилиси подрался с певцами-азербайджанцами из-за песни армянина Дипломат напал на певцов из-за русскоязычной песни «Девочка, стоп!» певца армянского происхождения Арсена Шахунца