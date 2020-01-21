ВЭФ: Армения занимает 56 место в рейтинге социальной мобильности
21 января 2020 - 19:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения занимает 56 место в рейтинге социальной мобильности. Это следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе.
Под социальной мобильностью понимается способность текущего поколения граждан страны жить лучше, чем предыдущее. В общей сложности в рейтинге представлены 82 страны.
У Армении 54 балла. Страна опережает Турцию (64 место, 51.3 балла), но отстает от Грузии (53 место, 55.6 балла).
Первое место в рейтинге занимает Дания с 85.2 балла. За ней следуют Норвегия и Финляндия, набравшие по 83.6 балла, Швеция (83.5 балла) и Исландия (82.7 балла). Последнее место занял Кот-д'Ивуар (34.5 балла). Также в конце рейтинга оказались Сенегал (81 место, 36 баллов), Камерун (80 место, 36 баллов), Пакистан (79 место, 36,7 балла) и Бангладеш (78 место, 40.2 балла).
Индекс ВЭФ измеряет социальную мобильность по уровню доходов, образования, здравоохранения, доступу к технологиям, условиям труда, возможности утроиться на работу и получать справедливую зарплату, социальной защите и инклюзивности (доступности участия в жизни общества для всех групп людей). Также он позволяет сопоставлять уровень социальной мобильности по странам и регионам.
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