ВЭФ: Армения занимает 56 место в рейтинге социальной мобильности

ВЭФ: Армения занимает 56 место в рейтинге социальной мобильности
21 января 2020 - 19:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения занимает 56 место в рейтинге социальной мобильности. Это следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе.

Под социальной мобильностью понимается способность текущего поколения граждан страны жить лучше, чем предыдущее. В общей сложности в рейтинге представлены 82 страны.

У Армении 54 балла. Страна опережает Турцию (64 место, 51.3 балла), но отстает от Грузии (53 место, 55.6 балла).

Первое место в рейтинге занимает Дания с 85.2 балла. За ней следуют Норвегия и Финляндия, набравшие по 83.6 балла, Швеция (83.5 балла) и Исландия (82.7 балла). Последнее место занял Кот-д'Ивуар (34.5 балла). Также в конце рейтинга оказались Сенегал (81 место, 36 баллов), Камерун (80 место, 36 баллов), Пакистан (79 место, 36,7 балла) и Бангладеш (78 место, 40.2 балла).

Индекс ВЭФ измеряет социальную мобильность по уровню доходов, образования, здравоохранения, доступу к технологиям, условиям труда, возможности утроиться на работу и получать справедливую зарплату, социальной защите и инклюзивности (доступности участия в жизни общества для всех групп людей). Также он позволяет сопоставлять уровень социальной мобильности по странам и регионам.

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 21 января 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
Число умерших от нового вируса в Китае достигло 6 человек Пневмония, вызванная коронавирусом, выявлена у 15 больничных работников в городе Ухань
UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля Помимо Алексаняна, в рейтинг вошел также борец вольного стиля Григор Григорян
Армянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Азербайджанский дипломат в Тбилиси подрался с певцами-азербайджанцами из-за песни армянина Дипломат напал на певцов из-за русскоязычной песни «Девочка, стоп!» певца армянского происхождения Арсена Шахунца