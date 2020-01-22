Guardian: Телефон Безоса взломали с номера наследного принца Саудовской Аравии

Guardian: Телефон Безоса взломали с номера наследного принца Саудовской Аравии
22 января 2020 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Хакеры взломали телефон основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса после того, как он получил в WhatsApp вредоносный файл, предположительно отправленный с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, Джефф Безос и наследный принц вели дружескую переписку в WhatsApp. Телефон Безоса был взломан еще в мае 2018 года.

Отмечается, что в течение нескольких часов с телефона бизнесмена был похищен большой объем данных. Однако источники издания не знают, что именно было похищено и в каких целях.

Издание предполагает, что взлом телефона может быть связан с утечкой личной информации и переписки бизнесмена, которые попали в распоряжение таблоида National Enquirer, а также с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

Посольство Саудовской Аравии в США назвало «абсурдом» предположения СМИ о том, что «королевство стоит за взломом телефона мистера Джеффа Безоса».

Джамаль Хашокджи был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В сентябре 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал ответственность за гибель журналиста, но при этом отметил, что не знал о готовящемся убийстве.

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