Парламент Армении полностью принял законопроект о «ворах в законе»
22 января 2020 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 января во втором чтении и полностью приняло законопроект о «ворах в законе», а также лицах и группах, относящихся к преступной субкультуре.
За проекты закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения» и «О внесении дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» проголосовали 73 депутата, 20 проголосовали против, 15 - воздержались.
Перед голосованием фракция «Светлая Армения» сделала заявление, отметив, что воздержится от голосования по законопроекту.
Законопроект предложило министерство юстиции РА.
Так, согласно новому законопроекту, создание уголовной группировки будет караться сроком в 5 - 10 лет. Если группировку создаст лицо уголовного мира (тюремный заключенный, «вор в законе», «авторитет»), или служащий Вооруженных сил и других силовых структур, или если банду поможет создать государственный чиновник, наказание составит 8-12 лет лишения свободы.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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