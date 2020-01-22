Парламент Армении полностью принял законопроект о «ворах в законе»

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 января во втором чтении и полностью приняло законопроект о «ворах в законе», а также лицах и группах, относящихся к преступной субкультуре.

За проекты закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения» и «О внесении дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» проголосовали 73 депутата, 20 проголосовали против, 15 - воздержались.

Перед голосованием фракция «Светлая Армения» сделала заявление, отметив, что воздержится от голосования по законопроекту.

Законопроект предложило министерство юстиции РА.

Так, согласно новому законопроекту, создание уголовной группировки будет караться сроком в 5 - 10 лет. Если группировку создаст лицо уголовного мира (тюремный заключенный, «вор в законе», «авторитет»), или служащий Вооруженных сил и других силовых структур, или если банду поможет создать государственный чиновник, наказание составит 8-12 лет лишения свободы.