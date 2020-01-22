Армянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана

PanARMENIAN.Net - Армянка Варти Оганян заняла пост министра по делам молодежи и спорта в новом правительстве Ливана.

Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»․ Ее кандидатура была выдвинута Армянской революционной федерацией Ливана.

21 января, после 33 дней переговоров, Ливан окончательно сформировал новое правительство из 20 министров во главе с бывшим министром Хасаном Диабом. В состав нового правительства вошли 6 женщин, пишет Naharnet.

В кабинете бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири было двое министров армянского происхождения: министр туризма Аветис Китанян - высокопоставленный член АРФ, и Ричард Куюмджян - министр социальных вопросов.

В Ливане осенью 2019 года начались акции протеста, направленные против политических институтов страны. Жители Ливана обвиняли политиков в злоупотреблении властью и в использовании государственных ресурсов для собственного обогащения. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о решении уйти в отставку. Новым премьер-министром назначен Хасан Диаб.