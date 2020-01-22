Армения - в топ-5 популярных направлений СНГ для авторских туров

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в топ-5 самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Авторские туры - это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

В Армении популярными направлениями считаются Ереван, Севан и Джермук.

В список самых популярных направлений для авторских туров по странам СНГ вошли также Алматинская область и Бурабай и Актау в Казахстане, Минск, Минская область и Витебск в Беларуси, Баку, Шеки и Габала в Азербайджане, Бухара и Самарканд в Узбекистане.

Самый большой спрос на авторские гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также-фото-туры. На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1.5 тысяч долларов на двоих.

По данным портала, авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Особенно популярными являются авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров.