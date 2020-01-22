Армения - в топ-5 популярных направлений СНГ для авторских туров

Армения - в топ-5 популярных направлений СНГ для авторских туров
22 января 2020 - 11:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в топ-5 самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Авторские туры - это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

В Армении популярными направлениями считаются Ереван, Севан и Джермук.

В список самых популярных направлений для авторских туров по странам СНГ вошли также Алматинская область и Бурабай и Актау в Казахстане, Минск, Минская область и Витебск в Беларуси, Баку, Шеки и Габала в Азербайджане, Бухара и Самарканд в Узбекистане.

Самый большой спрос на авторские гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также-фото-туры. На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1.5 тысяч долларов на двоих.

По данным портала, авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Особенно популярными являются авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров.

 Самое значимое
МИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижкиМИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижки
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе АрцахаОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха
Власти Арцаха готовы содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Хорватия завершила процедуру ратификации соглашения Армения-ЕСХорватия завершила процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС
Хорватия – 18-я страна, которая уведомила ЕС о ратификации соглашения
Ким Кардашьян поздравила армян с РождествомКим Кардашьян поздравила армян с Рождеством
«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Последние новости
СМИ: В США диагностирован первый случай заражения коронавирусом Неизвестно, при каких условиях заразился больной и с кем он контактировал на территории США
Тренер «Ромы»: Мхитарян не готов к матчу против «Ювентуса» Он не восстановился после травмы
Бернар Арно потерял первое место в списке богатейших людей из-за нового китайского вируса Он может сказаться на туризме и продажах компаний Арно
Парламент Армении полностью принял законопроект о «ворах в законе» За проект закона проголосовали 73 депутата, 20 проголосовали против, 15 - воздержались