Бернар Арно потерял первое место в списке богатейших людей из-за нового китайского вируса
22 января 2020 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. Бизнесмен с показателем в $116.1 млрд обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в $112.9 млрд.
Причиной финансовых потерь Арно стала информация о распространении в КНР вызывающего пневмонию коронавируса. Состояние Арно в последние три дня уменьшилось на $3.7 млрд из-за падения цены акций компании, так как вспышка заболевания может сказаться на туризме и торговле в КНР в период празднования Нового года.
А состояние Безоса в те же три дня выросло за счет роста акций Amazon на $489 млн.
Арно занимал первое место в списке богатых людей три дня, 16 декабря ему удалось сделать это в течение еще более короткого срока.
Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. Количество заболевших более 300 человек, 9 человек умерли.
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