Тренер «Ромы»: Мхитарян не готов к матчу против «Ювентуса»
22 января 2020 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян не примет участие в матче против «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии.
По словам тренера, 31-летний футболист не готов к матчу.
«У нас была короткая тренировка, ведь футболисты не восстановились после поединка с «Дженоа». Мы готовились стратегически к ближайшей игре. Ребята полны уверенности в себе. Федерико Фасио – единственный, кто вернулся из лазарета в строй. Диего Перотти еще не готов, как Хавьер Пасторе и Генрих Мхитарян», - приводит слова тренера сайт клуба.
Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян 5 января получил травму в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У футболиста диагностировали травма левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром. Сейчас Мхитарян восстанавливается.
Самое значимое
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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