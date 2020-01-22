Тренер «Ромы»: Мхитарян не готов к матчу против «Ювентуса»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян не примет участие в матче против «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии.

По словам тренера, 31-летний футболист не готов к матчу.

«У нас была короткая тренировка, ведь футболисты не восстановились после поединка с «Дженоа». Мы готовились стратегически к ближайшей игре. Ребята полны уверенности в себе. Федерико Фасио – единственный, кто вернулся из лазарета в строй. Диего Перотти еще не готов, как Хавьер Пасторе и Генрих Мхитарян», - приводит слова тренера сайт клуба.

Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян 5 января получил травму в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У футболиста диагностировали травма левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром. Сейчас Мхитарян восстанавливается.