Теракт в Буркина-Фасо: Погибли 36 человек

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки в городе Награого на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает правительство страны.

«20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения», - отмечается в сообщении, пишет РИА Новости.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.