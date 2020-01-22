Теракт в Буркина-Фасо: Погибли 36 человек

Теракт в Буркина-Фасо: Погибли 36 человек
22 января 2020 - 14:25 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки в городе Награого на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает правительство страны.

«20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения», - отмечается в сообщении, пишет РИА Новости.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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