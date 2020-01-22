СМИ: В США диагностирован первый случай заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В США впервые диагностирован случай заражения коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Коронавирус обнаружен у пассажира, прилетевшего в Сиэтл (штат Вашингтон).

Неизвестно, при каких условиях заразился больной и с кем он контактировал на территории США, передает CNN со ссылкой на федерального чиновника. По информации The New York Times, заболевший недавно вернулся из Китая.

Личность заболевшего не раскрывается. По данным AP, заболевшим является мужчина старше 30 лет, его состояние оценивается как хорошее. Пациент проходит лечение в больнице города Эверетт, расположенного недалеко от Сиэтла, пишут «Ведомости».

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 300 человек, 9 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Сейчас вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии.