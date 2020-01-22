Boeing: 737 Мах вернется в эксплуатацию с середины года

Boeing: 737 Мах вернется в эксплуатацию с середины года
22 января 2020 - 15:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Возвращение к эксплуатации самолета 737 Max начнется с середины 2020 года. Такую оценку срокам дала компания Boeing в официальном заявлении.

«Мы сообщаем нашим клиентам и поставщикам, что в настоящее время мы оцениваем, что возвращение 737 Mах начнется в середине 2020 года. Эта обновленная оценка основана на нашем опыте, накопленном на сегодняшний день в процессе сертификации», – говорится в заявлении, пишут «Ведомости».

При этом компания подчеркнула, что окончательные сроки возвращения к эксплуатации самолета будут определять FAA и другие глобальные регулирующие органы. Они, по оценке компании, справедливо применяют самый строгий контроль на каждом этапе сертификации. «Безопасное возвращение к обслуживанию Max является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет», – заявляет Boeing.

Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В авиакатастрофах погибли 346 человек. С января Boeing приостановила выпуск и поставку данных самолетов.

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Капитализация компании Tesla впервые превысила $100 млрд Показатели Tesla по итогам III квартала 2019 года оказались выше ожидаемых
Минздрав: У прибывших в Армению замеряют температуру Если нужно будет принять какие-либо меры в РА, Минздрав РА это сделает
Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Армян США пересчитают в рамках переписи населения 2020 года Отмечается, что в США проживает около 1.5 млн американских армян