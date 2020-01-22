Boeing: 737 Мах вернется в эксплуатацию с середины года

PanARMENIAN.Net - Возвращение к эксплуатации самолета 737 Max начнется с середины 2020 года. Такую оценку срокам дала компания Boeing в официальном заявлении.

«Мы сообщаем нашим клиентам и поставщикам, что в настоящее время мы оцениваем, что возвращение 737 Mах начнется в середине 2020 года. Эта обновленная оценка основана на нашем опыте, накопленном на сегодняшний день в процессе сертификации», – говорится в заявлении, пишут «Ведомости».

При этом компания подчеркнула, что окончательные сроки возвращения к эксплуатации самолета будут определять FAA и другие глобальные регулирующие органы. Они, по оценке компании, справедливо применяют самый строгий контроль на каждом этапе сертификации. «Безопасное возвращение к обслуживанию Max является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет», – заявляет Boeing.

Полеты Boeing 737 Max были прекращены по всему миру после того, как в течение одного года произошли две авиакатастрофы с участием самолетов этой модели. В авиакатастрофах погибли 346 человек. С января Boeing приостановила выпуск и поставку данных самолетов.