Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере

Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
22 января 2020 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян и генеральный исполнительный директор всемирно известной компании Apple Тимом Кук обсудили сотрудничество в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Армении и глава Apple обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере информационных и цифровых технологий и инноваций.

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе провел ряд встреч, в том числе и с членами Совета правления компании Siemens Роландом Бушом и Седриком Нейком. Собеседники обсудили возможность сотрудничества с точки зрения привлечения в Армению передовых технологий компании Siemens.

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