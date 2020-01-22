Армян США пересчитают в рамках переписи населения 2020 года
22 января 2020 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В США начинается перепись населения, в рамках которой станет известно число проживающих в стране армян.
Армянский национальный комитет Америки (АНКА, Западный регион) выступает в качестве партнера в рамках переписи 2020 года для обеспечения полного подсчета армяно-американской общины, пишет Asbarez.
Как отмечает АНКА, анкеты переписи 2020 года будут разосланы в середине марта, и крайне важно, чтобы армяне в графе национального происхождения отметили, что они армяне. Это поможет обеспечению федерального финансирования общественных услуг и программ.
Отмечается, что в США проживает около 1.5 млн американских армян, в то время как данные последней переписи населения насчитывают менее 500,000 человек. В Калифорнии, где армянское население превышает 1 млн человек, в рамках переписи учтены менее 250,000 человек. Это означает, что армяно-американская община по всей стране упускает десятки миллионов долларов на финансирование общественных услуг, которые выделяет правительство.
Эти средства могут быть потрачены на финансирование программ и образовательных ресурсов в армянских школах; обслуживание пожилого населения посредством ухода на дому и ухода за больными с учетом потребностей армяно-американской общины; финансирование здравоохранения и медицинских услуг в армянских общинах; сохранение армянского языка.
Перепись населения 2020 года станет 24-й для США. Это первая перепись в США, которая предлагает варианты ответа в режиме онлайн или по телефону, в дополнение к варианту ответа в бумажном виде.
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