Убиты около 20 мирных жителей погибли в Сирии за день в ходе авиаударов

PanARMENIAN.Net - В результате авиарейдов на северо-западе Сирии 21 января были убиты не менее 18 мирных жителей, в том числе 6 детей. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местных жителей и работающих на месте спасателей.

В то же время в базирующемся в Лондоне Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR) сообщили о 23 погибших, среди которых было 13 детей. По данным гуманитарной организации «Белые каски», число жертв за день достигло 24 человек. SOHR, «Белые каски» и оппозиционное новостное агентство Step утверждают, что авианалеты проводили российские ВВС, пишет Deutsche Welle.

Ответственность за бомбардировки провинций Идлиб и Алеппо, которые проводились в течение трех последних дней, «лежит исключительно на россиянах», заявил глава SOHR Рами Абдель Рахман.

Так, по данным нескольких источников, целая семья из восьми человек погибла в деревне Кфар Таал к западу от Алеппо. Среди них было шестеро детей.

Россия поддерживает наступательную операцию армии президента Сирии Башара Асада против повстанцев. Из-за последних воздушных налетов десятки тысяч сирийцев были вынуждены бежать из своих домов в сторону границы с Турцией.

По данным ООН, гуманитарный кризис в провинции Идлиб, считающейся одним из последних бастионов противников режима Башара Асада, за последнее время усугубился и привел к тому, что с 1 декабря 2019 года как минимум 350 000 человек вынуждены были покинуть свои дома. Башар Асад и его войска после девяти лет войны контролируют около 70 процентов территории страны.