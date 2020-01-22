Минздрав: У прибывших в Армению замеряют температуру

PanARMENIAN.Net - У прибывших в Армению на границах измеряют температуру. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос в связи с обнаружением в Китае нового коронавируса.

Закон об отмене визового режима между Арменией и Китаем уже вступил в силу.

«На данный момент нет необходимости закрывать границу или ограничивать пассажиропоток. Если нужно будет принять какие-либо меры в РА, мы обязательно сделаем», - отметил министр.

Он также отметил, что зафиксирован один случай заражения в США.

«Это известный вид вируса, но неизвестный подвид. Сейчас предпринимаются меры, чтобы создать вакцину и разработать методы лечения. Необходимости в специальном лечении нет, оно осуществляется так же, как и при других вирусных заболеваниях», - сказал Торосян.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 300 человек, 9 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Сейчас вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии.