Капитализация компании Tesla впервые превысила $100 млрд
22 января 2020 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитализация Tesla впервые краткосрочно превысила $100 млрд, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Акции производителя электромобилей подорожали на 7.19% до $547.2 за бумагу на момент закрытия сессии. Рыночная капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100.1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100.6 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.
Показатели Tesla по итогам III квартала 2019 года оказались выше ожидаемых: чистая прибыль компании составила $143 млн. Это стало причиной двукратного роста цены акций с ноября 2019 года, уточняет агентство.
От капитализации Tesla напрямую зависит вознаграждение гендиректора компании Илона Маска. В 2018 году акционеры Tesla приняли решение не выплачивать Маску зарплату в ближайшие 10 лет. Вместо этого он будет получать опцион, разбитый на 12 частей. Каждый опцион будет перечисляться гендиректору при превышении капитализации компании определенного рубежа. Последний опцион будет выплачен при условии повышения рыночной стоимости компании до $650 млрд. Если капитализация Tesla превысит $100.1 млрд и будет держаться выше этого уровня, то Маск получит свой первый транш, оцениваемый Bloomberg в $346 млн.
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