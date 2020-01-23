Армения улучшила позиции в Индексе демократии
23 января 2020 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения заняла 86-е из 167 мест в обновленном «Индексе демократии» (Democracy Index 2019), составляемом ежегодно британской организацией The Economist Intelligence Unit.
В основе Индекса демократии - 5 категорий: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая вовлеченность граждан, политическая культура и гражданские свободы.
В рейтинге все страны делятся на четыре группы: полноценная демократия, ущербная демократия, гибридные режимы и авторитарные режимы. Армения причисляется к гибридным режимам.
Общий балл страны составляет 5.54, в категории выборы и плюрализм Армения получила 7.5 балла, в категории деятельность властей - 5.36 балла, политическая вовлеченность граждан оценена в 6.11 балла, политическая культура - 3.13, гражданские свободы - 5.59 балла.
Армения также вошла в число стран с наибольшим прогрессом по сравнению с предыдущим докладом. В «Индексе демократии 2018 года» Армения занимала 103-е место.
По данным организации, в мире 76 демократических государств, из них только в 22 - полноценная демократия. 54 государства являются авторитарными режимами.
Соседняя Грузия причислена к гибридным режимам, она занимает 89-е месте, Турция также считается гибридным режимом и занимает 110-е место, в России - авторитарный режим (134-е место), Азербайджан с тем же режимом занимает 146-е место, Иран - 151-е. В докладе отмечается, что эксперты не ожидают в ближайшие годы улучшения ситуации в Белоруссии, Азербайджане, Туркмении, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, поскольку у оппозиции мало шансов прийти к власти.
Из стран бывшего СССР наиболее высокие места в рейтинге - у Эстонии (27), Латвии (38) и Литвы (36).
В первую пятерку рейтинга попали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Германия заняла 13-е место. Завершают список Чад, Сирия, Центрально-Африканская Республика, ДР Конго и КНДР.
Самое значимое
Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году.
Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
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