В Китае число больных коронавирусом превысило 600 человек
23 января 2020 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 мск) возросло до 617 человек. Это следует из опубликованных к этому времени информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые, пишет ТАСС.
На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).
В настоящее время случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах врачи заявили о подозрениях на заражение коронавирусом - это провинция Шэньси (четыре неподтвержденных случая), Ганьсу (1) и автономный район Внутренняя Монголия (1). В настоящее время эпидемиологи проводят соответствующие лабораторные анализы.
Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).
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