В Китае число больных коронавирусом превысило 600 человек

В Китае число больных коронавирусом превысило 600 человек
23 января 2020 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 мск) возросло до 617 человек. Это следует из опубликованных к этому времени информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые, пишет ТАСС.

На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

В настоящее время случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах врачи заявили о подозрениях на заражение коронавирусом - это провинция Шэньси (четыре неподтвержденных случая), Ганьсу (1) и автономный район Внутренняя Монголия (1). В настоящее время эпидемиологи проводят соответствующие лабораторные анализы.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
24,000 граждан Армении получили паспорта РФ в 2019 году Граждане Армении на третьем месте по числу получивших паспорт РФ
Капитализация компании Tesla впервые превысила $100 млрд Показатели Tesla по итогам III квартала 2019 года оказались выше ожидаемых
Минздрав: У прибывших в Армению замеряют температуру Если нужно будет принять какие-либо меры в РА, Минздрав РА это сделает
Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин