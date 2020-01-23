Армения на 28 пунктов улучшила позиции в индексе восприятия коррупции

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 77-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции 2019 года, улучшив свои позиции на 28 пунктов. Об этом сообщает организация Transparency International.

В рейтинге 2018 года республика занимала 105-ю строчку среди 180 стран. Опираясь на результаты независимых опросов, проведенных среди экспертов и предпринимателей, рейтинг составляется на базе «индекса восприятия коррупции», который может варьироваться от 0 до 100 баллов. При этом 0 баллов означает «самый высокий уровень восприятия коррупции» (то есть наибольшую подверженность ей), а 100 - «самый низкий».

Отмечается, что в 2019 году показатель восприятия коррупции Армении увеличился на 7 баллов и достиг 42-х из 100.

Среди 19 стран региона Армения в 2019 году занимает 4 место вместо 10 места в 2018 году. Отмечается, что Армения, как и в 2018 году, отстает от бывших советских республик Грузии и Белоруссии, чей показатель восприятия коррупции в 2010 году составил 56 (делит 44-47 места) и 45 (делит 66-69 места) соответственно.

В индексе Армения отмечается как страна, требующая особого внимания. Отмечается, что политическая воля и реализация антикоррупционной политики в Армении конечно важны, но фундаментальные и срочные изменения политической культуры и управления имеют решающее значение.

«После революции в 2018 году и формирования нового парламента страна продемонстрировала многообещающие изменения в продвижении реформ антикоррупционной политики. Несмотря на эти улучшения, конфликты интересов, а также непрозрачная и неподотчетная деятельность государственных органов остаются препятствиями для сокращения коррупции в стране.

Хотя повышение политической целостности потребует времени и ресурсов, повышение доверия общественности к правоохранительным органам и судебной системе являются критически важными первыми шагами в обеспечении надлежащей системы сдержек и противовесов и улучшении антикоррупционных усилий», - говорится в докладе.

Лидерами рейтинга 2019 года с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия, 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).