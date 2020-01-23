С затонувшего «Титаника» хотят достать бесценный артефакт

С затонувшего «Титаника» хотят достать бесценный артефакт
23 января 2020 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера «Титаник» телеграфный передатчик.

Как утверждают представители компании, они могут восстановить устройство, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Главное, отправить на дно океана специального робота, который извлечет уникальный артефакт. Именно с этого телеграфа посылали сигнал SOS на другие судна, когда 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Но состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом становится все хуже.

Эксперт по «Титанику» Паркс Стивенсон предупреждает, если не поторопится экспедицией, «самое известное радио в мире будет похоронено навсегда».

Британский пароход «Титаник» затонул в 1912 году у берегов Северной Америки, погибли полторы тысячи человек.

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