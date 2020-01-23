В бизнес-центре в Ереване прозвучали выстрелы
23 января 2020 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении получила сообщения о прозвучавших в ереванском бизнес-центре «Эребуни плаза» выстрелах. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ведомстве.
«В настоящее время на месте происшествия действуют оперативные группы», - сказали в полиции.
Находится ли стрелок внутри здания или нет, в полиции не ответили.
Правоохранители уже окружили территорию, никому не разрешено входить и выходить.
В данном бизнес-центре, среди прочего, расположен и офис второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам его сторонника Армена Минасяна, у них имеется информация, что стрельба могла быть направлена против них.
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