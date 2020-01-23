В бизнес-центре в Ереване прозвучали выстрелы

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении получила сообщения о прозвучавших в ереванском бизнес-центре «Эребуни плаза» выстрелах. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ведомстве.

«В настоящее время на месте происшествия действуют оперативные группы», - сказали в полиции.

Находится ли стрелок внутри здания или нет, в полиции не ответили.

Правоохранители уже окружили территорию, никому не разрешено входить и выходить.

В данном бизнес-центре, среди прочего, расположен и офис второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам его сторонника Армена Минасяна, у них имеется информация, что стрельба могла быть направлена против них.