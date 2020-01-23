Ворвавшийся в бизнес-центр в Ереване вооруженный мужчина сдал оружие
23 января 2020 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Еревана после переговоров нейтрализовала вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр «Эребуни-плаза».
Отмечается, что мужчина сдался и сложил оружие.
В 14:40 в полицию поступил сигнал о том, что в бизнес-центре «Эребуни плаза» есть вооруженный человек. На место происшествия отправились оперативные группы. Переговоры со стрелком вел начальник полиции Еревана.
По словам пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна, в настоящее время ситуация стабильна и находится под контролем. По предварительным данным, пострадавших нет, ворвавшийся в здание действовал в одиночку.
У здания находятся несколько машин «Скорой помощи».
Ранее стало известно, что в ереванском бизнес-центре «Эребуни плаза» прозвучали выстрелы. В данном бизнес-центре, среди прочего, расположен и офис второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам его сторонника Армена Минасяна, у них имеется информация, что стрельба могла быть направлена против них.
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