Парламент Британии окончательно одобрил законопроект о Brexit
23 января 2020 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона.
Законопроект получил одобрение обеих палат парламента. Палата лордов одобрила его сразу же после того, как 22 января палата общин отказалась вносить предложенные поправки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Sky News.
Теперь для того, чтобы соответствующий закон вступил в силу, документ должна одобрить королева Елизавета II.
Изначально выход Британии из ЕС должен был состояться в марте 2019 года, однако из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС отложил Brexit до 31 января 2020 года.
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