Новый китайский коронавирус - гибрид вирусов змеи и летучей мыши

Новый китайский коронавирус - гибрид вирусов змеи и летучей мыши
23 января 2020 - 19:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Китайские ученые нашли ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей, пишет N+1 со ссылкой на Journal of Medical Virology.

Судя по всему, в организме змеи они образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и благодаря этому смог заражать клетки человека.

Источником инфекции власти называли рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны первые заболевшие. Кроме непосредственно морепродуктов там продавали также овец, кроликов и змей. Поскольку многие предыдущие вирусы (в том числе, эболавирус и вирус SARS) достались человеку от летучих мышей, то ученые предположили, что кто-то из животных, которых продавали на уханьском рынке, стал промежуточной ступенью для коронавируса между летучей мышью и человеком.

Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии попробовала уточнить происхождение нового коронавируса. Они выяснили, что вирус произошел приблизительно два года назад.

Китайские ученые выдвинули свой вариант развития событий: летучие мыши заразили своим коронавирусом змей, и в их организме два вируса обменялись участками. В результате чего примерно два года назад возник гибридный вирус 2019-nCoV, который к декабрю 2019 года добрался до людей. Предположительными хозяевами исследователи считают двух змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. В пользу этой теории говорит и то, что обе они продавались на уханьском рынке морепродуктов.

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 617 человек. Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14). Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

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