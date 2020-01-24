В квартире председателя Конституционного суда Армении проводят обыск

PanARMENIAN.Net - Следователи Специальной следственной службы Армении проводят обыск в квартире председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Товмасяна Амрам Макинян.

По его словам, после завершения обыска команда адвокатов председателя КС выступит с заявлением.

В октябре 2019 года Спецследственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Узурпация власти» на основании заявления депутата парламента Армении Армана Бабаджаняна, адресованного генпрокурору. По мнению депутата, Товмасян был избран судьей КС с нарушением закона. Позже Следственный комитет Армении получил данные о злоупотреблениях, допущенных Грайром Товмасяном в период работы министром юстиции.

Грайр Товмасян занимал должность министра юстиции Армении с 2010 по 2015 год, а весной 2018 года был избран председателем Конституционного суда Армении.