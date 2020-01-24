Двое арцахских военнослужащих получили ранения: Состояние одного - тяжелое

Двое арцахских военнослужащих получили ранения: Состояние одного - тяжелое
24 января 2020 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 января около 06:55 по местному времени, в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, огнестрельные ранения получили военнослужащие АО НКР Генри-Айк Симонович Закарян (2001 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.

Отмечается, что ранения были получены при пока еще невыясненных обстоятельствах. Состояние здоровья Генри-Айка Закаряна оценивается как тяжелое.

Для установления подробностей инцидента ведется следствие.

 Самое значимое
Армянка стала министром по делам молодежи и спорта ЛиванаАрмянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Армянка участвует в выборах на должность мэра СтрасбургаАрмянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
МИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижкиМИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижки
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе АрцахаОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха
Власти Арцаха готовы содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Представляющий РФ фигурист Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы Это первое участие Даниеляна в чемпионате Европы
Выпущена самая маленькая в мире золотая монета: На ней - показывающий язык Эйнштейн Таких монет выпустили всего 999
В Китае 10 городов закрыли из-за коронавируса Меры затронули более 29.2 миллиона жителей провинции