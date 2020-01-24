Двое арцахских военнослужащих получили ранения: Состояние одного - тяжелое
24 января 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 января около 06:55 по местному времени, в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, огнестрельные ранения получили военнослужащие АО НКР Генри-Айк Симонович Закарян (2001 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.
Отмечается, что ранения были получены при пока еще невыясненных обстоятельствах. Состояние здоровья Генри-Айка Закаряна оценивается как тяжелое.
Для установления подробностей инцидента ведется следствие.
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