Каро Пайлан представлен к присуждению Нобелевской премии Мира
24 января 2020 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Международное женское объединение амшенских армян «Амшенка» представило депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира. Об этом сообщила руководитель объединения Саида Оганян.
«В этом году мы снова, во второй раз, обратились в Нобелевский комитет за Нобелевской премией мира 2020 года для турецкого парламентария Каро Пайлана - человека, который посвятил всю свою жизнь защите прав армян и коренных народов Ближнего Востока, в том числе Западной Армении, Сирии, Ирака и самой Турции», - отметила она.
По словам Оганян, Пайлан решительно осуждает агрессивную политику Турции и желание военной интервенции в соседние суверенные государства, в частности полномасштабные военные операции в Ираке и Сирии.
В первый раз организация представила депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира в 2018 году.
Целью организации «Амшенка» является защита прав женщин, международное признание и осуждение Геноцида армянского народа, совершенного на его исторической Родине в Западной Армении, Амшене, защита других коренных народов и их прав, предоставленных и гарантированных им со стороны международного сообщества.
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