Каро Пайлан представлен к присуждению Нобелевской премии Мира

PanARMENIAN.Net - Международное женское объединение амшенских армян «Амшенка» представило депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира. Об этом сообщила руководитель объединения Саида Оганян.

«В этом году мы снова, во второй раз, обратились в Нобелевский комитет за Нобелевской премией мира 2020 года для турецкого парламентария Каро Пайлана - человека, который посвятил всю свою жизнь защите прав армян и коренных народов Ближнего Востока, в том числе Западной Армении, Сирии, Ирака и самой Турции», - отметила она.

По словам Оганян, Пайлан решительно осуждает агрессивную политику Турции и желание военной интервенции в соседние суверенные государства, в частности полномасштабные военные операции в Ираке и Сирии.

В первый раз организация представила депутата парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлана к присуждению Нобелевской премии Мира в 2018 году.

Целью организации «Амшенка» является защита прав женщин, международное признание и осуждение Геноцида армянского народа, совершенного на его исторической Родине в Западной Армении, Амшене, защита других коренных народов и их прав, предоставленных и гарантированных им со стороны международного сообщества.