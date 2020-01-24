Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт

Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
24 января 2020 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Ереван, вернулся обратно из-за сработавшего датчика неисправности шасси, никто не пострадал. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ведомство уточнило, что Airbus А320 вылетел из аэропорта Кольцово 24 января в 7:35 (по местному времени), однако спустя примерно час самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, вынужденно вернулся обратно, пишет РИА Новости.

«В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета... Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры, члены экипажа не пострадали. Воздушное судно не повреждено», - говорится в сообщении.

Следственное управление начало проверку по этому факту, сотрудники ведомства выясняют его причины и обстоятельства.

Самолет вновь вылетел по маршруту через 2 часа после вынужденной посадки, рейс осуществляют «Уральские авиалинии».

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