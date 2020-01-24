В Китае 10 городов закрыли из-за коронавируса
24 января 2020 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за Уханем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.
Таким образом число населенных пунктов, где в той или иной степени не ходит транспорт, достигло десяти: Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1.08 миллиона), Хуанган (7.5 миллиона), Сяньтао (1.6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2.7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2.5 миллиона), пишет РИА Новости.
Меры затронули более 29.2 миллиона жителей провинции.
Наиболее строгий карантин в Ухане. С 23 января там перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 830 человек, 26 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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