В Китае 10 городов закрыли из-за коронавируса

В Китае 10 городов закрыли из-за коронавируса
24 января 2020 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за Уханем, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.

Таким образом число населенных пунктов, где в той или иной степени не ходит транспорт, достигло десяти: Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1.08 миллиона), Хуанган (7.5 миллиона), Сяньтао (1.6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2.7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2.5 миллиона), пишет РИА Новости.

Меры затронули более 29.2 миллиона жителей провинции.

Наиболее строгий карантин в Ухане. С 23 января там перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 830 человек, 26 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Представляющий РФ фигурист Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы Это первое участие Даниеляна в чемпионате Европы
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Каро Пайлан представлен к присуждению Нобелевской премии Мира По словам Оганян, Пайлан решительно осуждает агрессивную политику Турции