Выпущена самая маленькая в мире золотая монета: На ней - показывающий язык Эйнштейн
24 января 2020 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету диаметром меньше 3 миллиметров. На ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн, пишет «Интерфакс».
Монетный двор Швейцарии (Swissmint) уточнил, что ее диаметр - 2.96 мм, вес - 0.063 грамма, достоинство - четверть швейцарского франка (0.26 доллара).
При этом таких монет выпустили всего 999, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Эйнштейна.
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