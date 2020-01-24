Представляющий РФ фигурист Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы

PanARMENIAN.Net - Российский фигурист армянского происхождения Артур Даниелян занял второе место на чемпионате Европы в Австрии. Это первое участие Даниеляна в чемпионате Европы.

16-летний фигурист уступил другому представителю РФ Дмитрию Алиеву, пишет Sportbox.

«Не ожидал, что буду на пьедестале. Ехал с целью показать достойные прокаты, заявить о себе на взрослом уровне и понять, что я могу конкурировать со взрослыми спортсменами и выглядеть на их фоне достойно»,- сказал Даниелян.

По словам фигуриста, в начале сезона он хотел уйти из спорта, однако родители и тренер отговорили его.

Третье место занял представитель Грузии Морис Квителашвили.