Представляющий РФ фигурист Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы
24 января 2020 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский фигурист армянского происхождения Артур Даниелян занял второе место на чемпионате Европы в Австрии. Это первое участие Даниеляна в чемпионате Европы.
16-летний фигурист уступил другому представителю РФ Дмитрию Алиеву, пишет Sportbox.
«Не ожидал, что буду на пьедестале. Ехал с целью показать достойные прокаты, заявить о себе на взрослом уровне и понять, что я могу конкурировать со взрослыми спортсменами и выглядеть на их фоне достойно»,- сказал Даниелян.
По словам фигуриста, в начале сезона он хотел уйти из спорта, однако родители и тренер отговорили его.
Третье место занял представитель Грузии Морис Квителашвили.
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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