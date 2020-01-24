Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца

PanARMENIAN.Net - Армянская оперная певица Рузан Манташян 7 февраля выступит на церемонии открытия ежегодного Дрезденского Оперного бала Semper Opernball. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, по сообщению журнала Forum Opera, отказался выступать с сопрано армянского происхождения по политическим мотивам. По данным источника, оба артиста должны были выступить в Дрездене 7 февраля, но, несмотря на приглашение, организатор Semper Opernball попросил армянскую певицу не приезжать.

«Была убеждена, что культура не знает границ и рада, что данное убеждение разделяется со стороны стольких людей, которые в эти дни подержали меня своим словом и делом», – написала Манташян.

По ее словам, она исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского.

Позднее азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов в записи на своей странице в Facebook отрицал, что отказался петь с Манташян на одной сцене, заявив, что он космополит, и его политические взгляды не влияют на профессиональную жизнь.