В китайском очаге заражения коронавирусом за неделю построят спецбольницу (видео)

В китайском очаге заражения коронавирусом за неделю построят спецбольницу
 24 января 2020 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Китай решил построить за неделю специальную больницу для заболевших смертельным коронавирусом в городе Ухань.

В Ухане, который считается родиной вируса, началось строительство больницы вместимостью 1000 коек для лечения пациентов с этим диагнозом, пишет Lenta.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая CCTV.

Учреждение строится по аналогии с пекинской больницей, которую возвели за такой же срок для борьбы с атипичной пневмонией SARS в 2003 году. Строительство здания площадью 25 тысяч квадратных метров в Ухане планируется завершить полностью к 3 февраля.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 830 человек, 26 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

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