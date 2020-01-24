В китайском очаге заражения коронавирусом за неделю построят спецбольницу

PanARMENIAN.Net - Китай решил построить за неделю специальную больницу для заболевших смертельным коронавирусом в городе Ухань.

В Ухане, который считается родиной вируса, началось строительство больницы вместимостью 1000 коек для лечения пациентов с этим диагнозом, пишет Lenta.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая CCTV.

Учреждение строится по аналогии с пекинской больницей, которую возвели за такой же срок для борьбы с атипичной пневмонией SARS в 2003 году. Строительство здания площадью 25 тысяч квадратных метров в Ухане планируется завершить полностью к 3 февраля.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 830 человек, 26 заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.