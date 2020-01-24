Осужденная в РФ израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

PanARMENIAN.Net - Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к 7.5 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, отказалась просить президента РФ о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии. Она «считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», пояснила омбудсмен, пишет Deutsche Welle.

23 января президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар. «Помилуйте ее и верните ее домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь», - попросила женщина российского президента. В ответ Путин сказал, что с ее дочерью «все будет хорошо».

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Якобы в обмен на это Путин может помиловать Иссахар.

Иссахар провела в российских местах лишения свободы уже около 300 суток. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде она заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее багаже. Свое предыдущее признание в хранении Иссахар объяснила плохим переводом: на самом деле она согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.