Осужденная в РФ израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании
24 января 2020 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к 7.5 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, отказалась просить президента РФ о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии. Она «считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», пояснила омбудсмен, пишет Deutsche Welle.

23 января президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар. «Помилуйте ее и верните ее домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь», - попросила женщина российского президента. В ответ Путин сказал, что с ее дочерью «все будет хорошо».

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Якобы в обмен на это Путин может помиловать Иссахар.

Иссахар провела в российских местах лишения свободы уже около 300 суток. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде она заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее багаже. Свое предыдущее признание в хранении Иссахар объяснила плохим переводом: на самом деле она согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

 Самое значимое
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней теннисистке Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4
Apple против предложенной Европейским парламентом одинаковой зарядки для всех смартфонов В Apple заявили, что регулирование в отношении всех типов разъемов для зарядки «душит инновации»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Представляющий РФ фигурист Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы Это первое участие Даниеляна в чемпионате Европы