Apple против предложенной Европейским парламентом одинаковой зарядки для всех смартфонов
24 января 2020 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская корпорация Apple высказалась против предложения Европейского парламента об унифицированной зарядке для мобильных телефонов.
Необходимость менять устройство зарядки ударит по Apple сильнее, чем по любой другой компании, так как устройства Android в большинстве заряжаются через порт USB-C, тогда как устройства Apple имеют разъем Lighting.
В Apple заявили, что регулирование в отношении всех типов разъемов для зарядки «душит инновации» и может нанести ущерб потребителям в Европе и экономике в целом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
В компании также привели исследование консалтингового агентства Copenhagen Economics, которое показало, что ущерб от регулирования зарядного типа устройств может стоить по крайней мере €1.5 млрд.
Европейская комиссия пытается продвинуть закон о единообразии зарядки уже больше десяти лет: в 2009 году с ее помощью Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании по согласованию зарядных устройств, готовых к поступлению на рынок в 2011 году. Сейчас же представители Европейской комиссии утверждают, что добровольный подход не работает.
Самое значимое
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Partner news
Последние новости
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком - он может совершать те же действия
Действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней теннисистке Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4
Осужденная в РФ израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании 23 января президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар
В китайском очаге заражения коронавирусом за неделю построят спецбольницу (видео) Строительство здания площадью 25 тысяч квадратных метров в Ухане планируется завершить полностью к 3 февраля