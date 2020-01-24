Apple против предложенной Европейским парламентом одинаковой зарядки для всех смартфонов

Apple против предложенной Европейским парламентом одинаковой зарядки для всех смартфонов
24 января 2020 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская корпорация Apple высказалась против предложения Европейского парламента об унифицированной зарядке для мобильных телефонов.

Необходимость менять устройство зарядки ударит по Apple сильнее, чем по любой другой компании, так как устройства Android в большинстве заряжаются через порт USB-C, тогда как устройства Apple имеют разъем Lighting.

В Apple заявили, что регулирование в отношении всех типов разъемов для зарядки «душит инновации» и может нанести ущерб потребителям в Европе и экономике в целом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

В компании также привели исследование консалтингового агентства Copenhagen Economics, которое показало, что ущерб от регулирования зарядного типа устройств может стоить по крайней мере €1.5 млрд.

Европейская комиссия пытается продвинуть закон о единообразии зарядки уже больше десяти лет: в 2009 году с ее помощью Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании по согласованию зарядных устройств, готовых к поступлению на рынок в 2011 году. Сейчас же представители Европейской комиссии утверждают, что добровольный подход не работает.

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