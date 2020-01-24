Действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней теннисистке
24 января 2020 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) японка Наоми Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф в третьем круге.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, пишет «Коммерсантъ».
Наоми Осака занимает 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Кори Гауфф - 67-е.
В следующем круге Кори Гауфф сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и американкой Софией Кенин.
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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