Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
24 января 2020 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Индийская организация космических исследований (ISRO) представила безногого робота под названием Voymmitra. Его хотят отправить в космос в составе беспилотной миссии позже в 2020 году.
Сообщается, что робот способен разговаривать на двух языках, действовать как человек в некоторых ситуациях, взаимодействовать с окружающими системами контроля и жизнеобеспечения, пишет Ferra.ru.
Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком, ведь он может совершать те же действия. На лицо робот выглядит как женщина.
Voymmitra должен полететь в космос на корабле Гаганьян. Полет планируется совершить в декабре 2020 года. В будущем робот сможет стать компаньоном космонавтам. Разработчики называют его получеловеком, так как андроид не имеет ног.
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