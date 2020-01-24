Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину

Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
24 января 2020 - 19:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Индийская организация космических исследований (ISRO) представила безногого робота под названием Voymmitra. Его хотят отправить в космос в составе беспилотной миссии позже в 2020 году.

Сообщается, что робот способен разговаривать на двух языках, действовать как человек в некоторых ситуациях, взаимодействовать с окружающими системами контроля и жизнеобеспечения, пишет Ferra.ru.

Разработчики Voymmitra сравнивают его с человеком, ведь он может совершать те же действия. На лицо робот выглядит как женщина.

Voymmitra должен полететь в космос на корабле Гаганьян. Полет планируется совершить в декабре 2020 года. В будущем робот сможет стать компаньоном космонавтам. Разработчики называют его получеловеком, так как андроид не имеет ног.

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